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Сенаторы приняли участие в заседаниях ОБСЕ

28 Февраля 2022 10:04
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Сенаторы приняли участие в заседаниях ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вене состоялась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в работе которой приняла участие делегация Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Повестка дня сессии, прошедшей в гибридном формате, включала в себя заседания Постоянного комитета, трех Общих комитетов Парламентской Ассамблеи, а также дебаты на тему: «Гарантии безопасности и неделимость безопасности в Европе: роль ОБСЕ».

Перед парламентариями выступили Генеральный секретарь ОБСЕ, другие руководители институтов данной организации, а также Председатель ее Парламентской ассамблеи.

В рамках заседания Постоянного комитета с докладом о проделанной работе выступил Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, являющийся Специальным представителем ПА ОБСЕ по Целям в области устойчивого развития.

В зимнем заседании также приняли участие сенаторы Акмарал Альназарова, Гумар Дюсембаев и Кайрат Кожамжаров.


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