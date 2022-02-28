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Сенаторы приняли участие в заседаниях ОБСЕ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вене состоялась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в работе которой приняла участие делегация Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Повестка дня сессии, прошедшей в гибридном формате, включала в себя заседания Постоянного комитета, трех Общих комитетов Парламентской Ассамблеи, а также дебаты на тему: «Гарантии безопасности и неделимость безопасности в Европе: роль ОБСЕ».
Перед парламентариями выступили Генеральный секретарь ОБСЕ, другие руководители институтов данной организации, а также Председатель ее Парламентской ассамблеи.
В рамках заседания Постоянного комитета с докладом о проделанной работе выступил Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, являющийся Специальным представителем ПА ОБСЕ по Целям в области устойчивого развития.
В зимнем заседании также приняли участие сенаторы Акмарал Альназарова, Гумар Дюсембаев и Кайрат Кожамжаров.
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