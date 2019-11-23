Сенаторы приняли участие в юбилейном пленарном заседании МПА СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Сената Парламента Казахстана Аскар Шакиров, сенаторы Сарсенбай Енсегенов, Динар Нукетаева и Сергей Плотников приняли участие в юбилейном 50-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылколй на пресс-службу Сената.

Участники мероприятия приняли модельные законы «О доверительном управлении имуществом и трасте», «Об обязательственном праве», «О рекламе», «Об оценке экологического ущерба», «Об экологическом туризме», «О принципах разграничения имущества между государством, его субъектами и муниципальными образованиями», «О социальном туризме», «О совершении нотариальных действий в электронной форме при трансграничном информационном обмене».

В новой редакции принят модельный закон «О нормативных правовых актах».

МПА СНГ приняла Рекомендации по применению принципов международного гуманитарного права при противодействии терроризму и насильственным проявлениям экстремизма, по организации национальных центров экологической безопасности и по совершенствованию законодательства о статусе парламентариев государств – участников СНГ.

В ходе работы парламентарии утвердили Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы.







