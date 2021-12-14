+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сенаторы приняли участие в региональной консультативной встрече, организованной ЮНИСЕФ

14 Декабря 2021 18:17
Поделиться:
Сенаторы приняли участие в региональной консультативной встрече, организованной ЮНИСЕФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров и депутат Комитета по социально-культурному развитию и науке Динар Нукетаева приняли участие в региональной консультативной встрече стран Европы и Центральной Азии, организованной детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) «Парламентарии для детей: подведение итогов сотрудничества, прогресса и новых возможностей для продвижения и защиты прав детей и молодежи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Реконструкция восьмого «Золотого человека»: как удалось передать характер сарматского вождя
211 очередников получили ключи от квартир в Алматы в канун Дня Независимости Благотворителей и меценатов отметили в Нур-Султане Старейший кинотеатр Европы показал фильм «Так сложились звезды»

В своём приветственном слове вице-спикер Сената Аскар Шакиров отметил, что защита прав детей является одним из приоритетов модернизационной повестки Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«За годы Независимости Казахстаном ратифицированы 15 международных документов в сфере защиты прав детей, первым из которых стала Конвенция ООН о правах ребёнка. В стране успешно функционирует институт Уполномоченного по правам ребенка. С 2022 года в Казахстане будет внедрен Индекс благополучия детей, который предоставит возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей», - отметил Аскар Шакиров.

О комплексной модели поддержки семей с детьми, выстраиваемой в Казахстане, в ходе встречи рассказала депутат Сената Динар Нукетаева. Она подчеркнула, что в течение 30 лет Независимости в Республике Казахстан этому направлению работы уделялось особое внимание.

«Меры соответствующей социальной защиты регулируются в рамках Закона «О государственных пособиях семьям, имеющим детей». В стране действует целостная система социальной поддержки, которая включает в себя социальную выплату по беременности и родам, пособию на рождение ребенка, уходу за ребенком до достижения им одного года и другие. В целом за период Независимости Республикой Казахстан было много сделано для того, чтобы жизнь наших детей, молодежи была более комфортной и безопасной», - подчеркнула Динар Нукетаева.

В ходе встречи была отмечена необходимость концентрации усилий на совместных законодательных инициативах, а также обмене опытом и лучшими практиками в законотворческой деятельности в странах Центральной Азии и Европы с участием международных экспертов и гражданского общества.









Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Сенат   #30 лет Независимости   #ЮНИСЕФ  
Поделиться:
Новости по теме
Реконструкция восьмого «Золотого человека»: как удалось передать характер сарматского вождя
211 очередников получили ключи от квартир в Алматы в канун Дня Независимости
Благотворителей и меценатов отметили в Нур-Султане
Старейший кинотеатр Европы показал фильм «Так сложились звезды»
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
3 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
4 На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
5 Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
6 Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Читайте также
Старейший кинотеатр Европы показал фильм «Так сложились звезды»
Полицейским Алматы вручили специальные награды в канун Дня Независимости
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив