Сенаторы приняли участие в работе пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с Председателем Сената Мауленом Ашимбаевым приняла участие в пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Участники мероприятия обсудили вопросы законодательного регулирования миграционных процессов в период пандемии и роль Парламентов государств-участников СНГ в данном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Выступая перед участниками пленарного заседания, Маулен Ашимбаев обозначил своё видение влияния пандемии коронавируса на миграционные процессы и проинформировал коллег о мерах, предпринимаемых Казахстаном для решения проблем в этой сфере.

Он отметил, что вызванные пандемией COVID-19 глобальные меры ограничили международную миграцию. Большинство стран современного мира должны были решить сложную задачу. С одной стороны – защитить население и предотвратить распространение вируса, что потребовало резкого и радикального ограничения мобильности граждан. А с другой – минимизировать экономический ущерб от таких мер.

«Казахстан, чтобы предотвратить распространение COVID-19, следуя общепринятым подходам, также предпринял ряд ограничительных мер по пересечению государственной границы казахстанскими гражданами, а также иностранцами и лицами без гражданства. При этом, идя навстречу иностранным гражданам, были предприняты меры по освобождению иностранных граждан, находящихся на нашей территории, от административной ответственности за нарушение сроков пребывания и несвоевременный выезд из страны. Совместно с нашими партнерами по СНГ – Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Международной организацией по миграции обеспечен транзитный проезд через нашу страну около 35 тысяч иностранцев» , - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, Спикер Сената проинформировал своих коллег о предпринимаемых Казахстаном антикризисных мерах. Глава казахстанской делегации призвал своих коллег к ещё более тесной совместной работе и реагированию на новые вызовы, особо подчеркнув, что согласованность в действиях поможет снизить негативные социальные и экономические последствия пандемии.

В ходе 52-го пленарного заседания его участники также рассмотрели ряд модельных законов для государств-участников СНГ.

В тот же день, Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талантом Мамытовым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы межпарламентского сотрудничества двух стран.

«Отношения между нашими странами динамично развиваются. В этом большая заслуга Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, который прилагает все усилия для развития и укрепления братских и добрососедских отношений между нашими странами. Приоритетное внимание укреплению сотрудничества с Кыргызстаном уделяет Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев. Мы заинтересованы в расширении контактов по всему спектру отношений между нашими странами, в том числе по межпарламентской линии» , - отметил Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев также провёл встречу с Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двухсторонней повестки. Стороны обсудили вопросы дальнейшей реализации потенциала межпарламентского сотрудничества, экономического партнерства и укрепления культурно- гуманитарных связей.



