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Сенаторы приняли участие в работе комитета ПА ОБСЕ

13 Ноября 2020 09:40
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Сенаторы приняли участие в работе комитета ПА ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров принял участие в заседании Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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В ходе заседания, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, была заслушана информация председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели и её генерального секретаря Роберто Монтеллы о текущей деятельности организации в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на карантинные меры, ОБСЕ продолжает активную работу по участию в наблюдении за выборами (США, Грузия, Черногория и т.д.). Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ также отметил предстоящую работу по мониторингу выборов в Казахстане и Кыргызстане, которые состоятся в 2021 году.

В качестве основного докладчика исполнительный директор Всемирной Продовольственной Программы ООН (WFP) Дэвид Бизли, получивший в 2020 году Нобелевскую премию мира, рассказал о нехватке продовольствия в странах с низким уровнем доходов населения, которое усугубляется распространением COVID-19.

« 2020 год стал самым критическим годом с точки зрения продовольственной безопасности и гуманитарного кризиса после Второй мировой войны. Из-за пандемии коронавируса количество людей, находящихся на грани голода, увеличилось с 135 млн. до 270 млн. «, - отметил Дэвид Бизли.

Исполнительный директор WFP призвал страны обратить внимание и на другие аспекты воздействия COVID-19, в частности, на необходимость соблюдения баланса между вопросами системы здравоохранения и нехватки продовольствия.


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#ОБСЕ   #Сенат  
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