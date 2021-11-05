Сенаторы приняли участие в Осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3-4 ноября депутаты Сената Парламента РК в онлайн-режиме приняли участие в 19-ой Осенней сессии ПА ОБСЕ, в ходе которой рассматривались проблемы обеспечения безопасности в регионе ОБСЕ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров принял участие в работе постоянного комитета, где обсуждались текущая деятельность ПА ОБСЕ и актуальные вопросы международной повестки дня.

В рамках сессии депутаты Гумар Дюсембаев и Кайрат Кожамжаров участвовали в Парламентской конференции, тематикой которой были вызовы безопасности в контексте ситуации, складывающейся в Афганистане. Сенатор Акмарал Альназарова приняла участие в Средиземноморском форуме, в ходе которого рассматривались вопросы поддержки безопасности и сотрудничества в странах Магриба и Ближнего Востока.