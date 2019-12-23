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Сенаторы приняли участие в миссии наблюдателей МПА СНГ и ПА ОБСЕ за выборами в Узбекистане

23 Декабря 2019 17:31
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Сенаторы приняли участие в миссии наблюдателей МПА СНГ и ПА ОБСЕ за выборами в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сенаторы Ерболат Мукаев и Гумар Дюсембаев приняли участие в составе миссии наблюдателей МПА СНГ и ПА ОБСЕ за выборами в Узбекистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Наблюдатели от МПА СНГ из 38 человек, представляющих парламенты семи государств — участников МПА СНГ, провели мониторинг на выборах в Законодательную палату Олий Маджлиса Республики Узбекистан.



В общей сложности наблюдатели от МПА СНГ посетили 3 окружные избирательные комиссии и 145 избирательных участков.

По результатам мониторинга наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу, что избирательное законодательство Узбекистана обеспечило необходимые условия для проведения в стране демократических выборов и соблюдения прав всех участников избирательного процесса.

В большинстве помещений для голосования, где проводился мониторинг, присутствовали доверенные лица кандидатов, наблюдатели от общественных организаций и политических партий, а также члены международных мониторинговых миссий. В беседе с наблюдателями от МПА СНГ они не высказали существенных замечаний к организации и проведению процедуры голосования.

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Ключевые слова: ОБСЕ, СНГ, Сенат, Выборы, Узбекистан,
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