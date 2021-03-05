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    21:01, 04 Март 2021 | GMT +6

    Сенаторы приняли участие в мероприятиях МПА СНГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Ольга Перепечина приняла участие в очередном заседании Контрольно-бюджетной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Члены комиссии рассмотрели ряд вопросов, связанных с финансированием деятельности МПА СНГ, и заслушали итоги работы данной комиссии за прошлый год, передает МИА «Кказинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

    Кроме того, сенатор Бакытжан Жумагулов принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию. В ходе заседания участники рассмотрели модельные законодательные акты в сфере науки и образования, в частности проект закона «О коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности». Также были обсуждены концепции рекомендаций по нормативному регулированию использования искусственного интеллекта, включая этические стандарты для исследований и разработок.


    Теги:
    Сенат Закон и право Парламент СНГ Интеграция и партнерство
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