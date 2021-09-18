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    13:44, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы приняли участие в городском субботнике в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты и работники Аппарата Сената приняли участие в традиционном общегородском субботнике. Вдоль улицы Шабал Бейсековой они высадили саженцы вяза, лиственницы, дуба, сосны и тополя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    По поручению Главы государства будет разработана национальная программа «Зеленый Казахстан» и проводится активная работа по посадке деревьев. Широкую общественную поддержку получила инициатива Касым-Жомарта Токаева о высадке более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн - в населенных пунктах страны.

    Сенаторы отмечают, что работу по решению экологических проблем и озеленению они должны поддерживать не только в рамках законотворческой деятельности, но и принимая участие в экологических акциях.



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