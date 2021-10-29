Сенаторы предложили меры по совершенствованию законодательства в сфере техрегулирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Сенате состоялся круглый стол на тему: «Совершенствование законодательной базы государственной системы технического регулирования и стандартизации: проблемы и перспективы», организованный Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Модератором мероприятия выступил Председатель Комитета Даурен Адильбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники круглого стола обсудили вопросы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере технического регулирования, в частности усиления контроля за наличием документов об оценке соответствия товаров и оборудования, концепции законопроекта «Об оценке соответствия», цифровизации и другие.

В своем докладе сенатор Едил Мамытбеков отметил, что одной из задач Закона о техрегулировании была реализация конкурентных преимуществ отечественных товаропроизводителей. Для этого должны были быть предприняты конкретные меры поддержки бизнеса.

«Глава Государства неоднократно отмечал важность увеличения доли местного содержания в производимой продукции и давал соответствующие поручения. 26 января текущего года на расширенном заседании Правительства Президент страны повторно акцентировал, что задачу по увеличению доли казахстанского содержания никто не снимал. Вместе с тем, продолжаются случаи, когда при осуществлении государственных закупок отдается предпочтение импортерам товаров. Важно отметить, что при этом, осуществляется закуп товаров, не имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям нормативных документов, в том числе товаров, влияющих на безопасность граждан», - сказал Едил Мамытбеков.

Также были подняты вопросы защиты внутреннего рынка от товаров, подтвержденных «серыми» сертификатами, недостаточный уровень и темпы развития сферы технического регулирования, неполное соответствие нацсистемы стандартизации международным требованиям и усиление надзора за продукцией посредством внедрения цифровых технологий.

Участники круглого стола также рассмотрели актуальные направления развития системы технического регулирования ЕАЭС. По словам Директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Тимура Нурашева в этом направлении работы

существует ряд проблем в части отсутствия механизма толкования требований техрегламентов ЕАЭС и затягивание сроков их разработки и актуализации.

Подводя итоги круглого стола Председатель Комитета Сената Даурен Адильбеков указал на комплексные проблемы действующей системы техрегулирования и стандартизации, а также озвучил ряд рекомендаций Правительству, выработанных сенаторами.

«Особенно актуален вопрос использования морально и физически изношенного оборудования, а также устаревших методик по оценке соответствия товаров. Стоит отметить, что сегодня применяются даже образцы оборудования 1940 года выпуска. В этой связи, нами предлагается рассмотреть возможность расширения механизмов государственной поддержки бизнеса в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей», направленных на обеспечение модернизации таких лабораторий», - сказал Даурен Адильбеков.

Сенатор также отметил необходимость своевременной актуализации техрегламентов, особого контроля за товарами, обеспечивающими безопасность населения и ряд других вопросов, для решения которых Правительству и государственным органам важно предпринимать действенные меры.

В работе круглого стола также приняли участие Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и представители профильных государственных органов, бизнеса, Национального центра аккредитации и некоммерческих организации.