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Сенаторы предложили исключить административную ответственность за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость

14 Января 2021 11:29
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Сенаторы предложили исключить административную ответственность за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Депутаты предложили исключить административную ответственность за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость. Это значит, что за такие просрочки людей больше не будут наказывать и штрафовать. Вместе с тем, будет значительно упрощена процедура оформления документов на земельный участок и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Таким образом, людям будет проще получать эти государственные услуги. Эти новшества прописаны в принятом депутатами Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц».

Секретарь комитета по конституционному законодательству и судебной системе и правоохранительным органам Канатбек Сафинов отметил, что проект также предусматривает переход на электронный формат и получение сведений о зарегистрированных правах посредством информационных систем, совершенствование механизмов и процессов, связанных с регистрацией недвижимости, юридических лиц и сноса объектов.

«Проектом закона предусматривается исключение норм, связанных со сроками подачи документов на государственную регистрацию, а также оптимизация процедур государственной регистрации недвижимости физическим лицам, формирование механизма прекращения прав в связи со сносом объекта недвижимости, развития электронной системы государственных услуг. С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству и судебной системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктом 1,7 статьи 29 закона «О Комитетах и комиссиях Парламента РК», а также в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции РК рекомендует принять данный проект закона», - выступил Канатбек Сафинов.

Таким образом, на заседании Сената Парламента РК был принят рассмотренный законопроект.



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#Сенат  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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