Сенаторы предлагают законодательно запретить перекупщикам участвовать в госзакупках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во время Правительственного часа в Сенате депутаты предложили внести изменения в Закон «О государственных закупках», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторы считают необходимым исключить из него возможность поставки отечественной продукции предприятиями, которые не являются её производителями. Это значит, что в договорах госзакупок не смогут участвовать посредники-перекупщики, а деньги будут напрямую уходить промышленникам.

По мнению депутатов, кроме поддержки непосредственно производителей продукции, это даст возможность и снизить расходы госбюджета. Предлагаемые к исключению из цепочки посредники не производят продукцию, а лишь реализуют её. При этом, «накручивая» цену на товар.

Отметим, темой Правчаса в Сенате стали проблемы, имеющиеся в сфере обрабатывающей промышленности и пути их решения. По итогам встречи, сенаторы направили в Правительство более 20 рекомендаций о том, как можно улучшить ситуацию в отрасли. Важность данной тематики отметил заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров

«В своей промышленной политике Казахстан должен придерживаться безальтернативного курса на развитие несырьевых секторов экономики, к тому же менее зависимых от конъюнктуры мировых рынков. Поэтому акцент в правовом регулировании промышленной политики будет сделан на развитии её обрабатывающего сектора и диверсификации источников экономического роста», - сказал Нурлан Абдиров.