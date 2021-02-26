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    17:30, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Сенаторы предлагают законодательно запретить перекупщикам участвовать в госзакупках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во время Правительственного часа в Сенате депутаты предложили внести изменения в Закон «О государственных закупках», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Сенаторы считают необходимым исключить из него возможность поставки отечественной продукции предприятиями, которые не являются её производителями. Это значит, что в договорах госзакупок не смогут участвовать посредники-перекупщики, а деньги будут напрямую уходить промышленникам.

    По мнению депутатов, кроме поддержки непосредственно производителей продукции, это даст возможность и снизить расходы госбюджета. Предлагаемые к исключению из цепочки посредники не производят продукцию, а лишь реализуют её. При этом, «накручивая» цену на товар.

    Отметим, темой Правчаса в Сенате стали проблемы, имеющиеся в сфере обрабатывающей промышленности и пути их решения. По итогам встречи, сенаторы направили в Правительство более 20 рекомендаций о том, как можно улучшить ситуацию в отрасли. Важность данной тематики отметил заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров

    «В своей промышленной политике Казахстан должен придерживаться безальтернативного курса на развитие несырьевых секторов экономики, к тому же менее зависимых от конъюнктуры мировых рынков. Поэтому акцент в правовом регулировании промышленной политики будет сделан на развитии её обрабатывающего сектора и диверсификации источников экономического роста», - сказал Нурлан Абдиров.


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