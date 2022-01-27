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Сенаторы предлагают усилить систему национальной безопасности

27 Января 2022 11:08
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Сенаторы предлагают усилить систему национальной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы предлагают усилить систему национальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра страны сенатор Сергей Ершов озвучил проблемы, касающиеся законодательного обеспечения поручений Президента по реформированию силового блока. Депутат отметил, что Глава государства в своем выступлении на заседании Мажилиса отдельно остановился на кардинальной реорганизации системы обеспечения национальной безопасности, перестройке работы Вооруженных Сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности и внешней разведки.

Сенатор также подчеркнул, что депутаты уже неоднократно обращали внимание в своих запросах и выступлениях, а также при рассмотрении республиканского бюджета на вопросы материально-технического обеспечения силовых органов. Кроме того, депутат сообщил, что по инициативе Парламента разработан и соответствующий законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Правительстве.

«Законопроектом предусматриваются поправки, направленные на совершенствование системы государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия, законодательное регламентирование особенностей приватизации организаций оборонно-промышленного комплекса, профилактику религиозного экстремизма, организацию и осуществление защиты и охраны госграницы. Таким образом, законодательное решение задач, поставленных Главой государства, можно было бы решить за счет расширения содержания законопроекта», - сказал Сергей Ершов на пленарном заседании палаты.


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#Сенат   #Безопасность  
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Автор:

Серик Сабеков

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