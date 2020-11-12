Сенаторы предлагают новые налоговые стимулы для инвесторов и отечественных производителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся 11 ноября расширенном заседании Комитета Сената по финансам и бюджету были рассмотрены проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената, а также представители министерств национальной экономики, финансов и других заинтересованных государственных органов.

Законопроект в целом направлен на совершенствование налоговой политики страны, упрощение процедуры уплаты налогов для казахстанцев. Принятие документа также позитивно скажется на ведении бизнеса и привлечении инвестиций в Казахстан.

Существенные изменения будут внесены в Налоговый кодекс по многим направлениям, в частности улучшается налогообложение жителей. Проект закона предусматривает объединение налогов на имущество и землю в единый платеж. Отменяется земельный налог для собственников квартир в многоквартирных жилых домах.

А также налоговые стимулы предлагаются инвесторам, представителям агропромышленного комплекса, особенно отечественным производителям. Для них упрощают возврат НДС, будет оказана поддержка при производстве компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники. По мнению сенаторов, данные изменения только усиливают конкурентоспособность отечественных производителей.

Изменение и дополнение налогового законодательства также затрагивает сферы транспорта и телекоммуникации, недропользования, финансов и другие.

Ожидается, что принятие законопроекта создаст благоприятные условия для бизнес-среды и улучшит инвестиционный климат в стране, а также положительно отразится на интересах налогоплательщиков, субъектов рынка и государства.

Документ направлен на рассмотрение Палаты.