Сенаторы предлагают новые налоговые стимулы для инвесторов и отечественных производителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся 11 ноября расширенном заседании Комитета Сената по финансам и бюджету были рассмотрены проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
В мероприятии приняли участие депутаты Сената, а также представители министерств национальной экономики, финансов и других заинтересованных государственных органов.
Законопроект в целом направлен на совершенствование налоговой политики страны, упрощение процедуры уплаты налогов для казахстанцев. Принятие документа также позитивно скажется на ведении бизнеса и привлечении инвестиций в Казахстан.
Существенные изменения будут внесены в Налоговый кодекс по многим направлениям, в частности улучшается налогообложение жителей. Проект закона предусматривает объединение налогов на имущество и землю в единый платеж. Отменяется земельный налог для собственников квартир в многоквартирных жилых домах.
А также налоговые стимулы предлагаются инвесторам, представителям агропромышленного комплекса, особенно отечественным производителям. Для них упрощают возврат НДС, будет оказана поддержка при производстве компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники. По мнению сенаторов, данные изменения только усиливают конкурентоспособность отечественных производителей.
Изменение и дополнение налогового законодательства также затрагивает сферы транспорта и телекоммуникации, недропользования, финансов и другие.
Ожидается, что принятие законопроекта создаст благоприятные условия для бизнес-среды и улучшит инвестиционный климат в стране, а также положительно отразится на интересах налогоплательщиков, субъектов рынка и государства.Документ направлен на рассмотрение Палаты.
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