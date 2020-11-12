+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 5 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сенаторы предлагают новые налоговые стимулы для инвесторов и отечественных производителей

12 Ноября 2020 02:17
Поделиться:
Сенаторы предлагают новые налоговые стимулы для инвесторов и отечественных производителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся 11 ноября расширенном заседании Комитета Сената по финансам и бюджету были рассмотрены проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Какая часть вложений в «Сергек» уже возвращена инвесторам в Нур-Султане
Налоговая культура казахстанцев с каждым годом повышается Лабораторию  по выпуску ПЦР-тестов могут построить инвесторы в Нур-Султане Начисление арендной платы для МСБ приостановил акимат Алматы до конца года

В мероприятии приняли участие депутаты Сената, а также представители министерств национальной экономики, финансов и других заинтересованных государственных органов.

Законопроект в целом направлен на совершенствование налоговой политики страны, упрощение процедуры уплаты налогов для казахстанцев. Принятие документа также позитивно скажется на ведении бизнеса и привлечении инвестиций в Казахстан.

Существенные изменения будут внесены в Налоговый кодекс по многим направлениям, в частности улучшается налогообложение жителей. Проект закона предусматривает объединение налогов на имущество и землю в единый платеж. Отменяется земельный налог для собственников квартир в многоквартирных жилых домах.

А также налоговые стимулы предлагаются инвесторам, представителям агропромышленного комплекса, особенно отечественным производителям. Для них упрощают возврат НДС, будет оказана поддержка при производстве компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники. По мнению сенаторов, данные изменения только усиливают конкурентоспособность отечественных производителей.

Изменение и дополнение налогового законодательства также затрагивает сферы транспорта и телекоммуникации, недропользования, финансов и другие.

Ожидается, что принятие законопроекта создаст благоприятные условия для бизнес-среды и улучшит инвестиционный климат в стране, а также положительно отразится на интересах налогоплательщиков, субъектов рынка и государства.

Документ направлен на рассмотрение Палаты.
Подписывайтесь на наш канал:

#Малый бизнес   #Сенат   #Экономика  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив