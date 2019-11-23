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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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Сенаторы посетили Тайыншинский район СКО и город Щучинск
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Члены комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента во главе с председателем профильного комитета Сериком Джаксыбековым посетили Тайыншинский район Северо-Казахстанской области и город Щучинск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
В рамках реализации Послания Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» сенаторы рассмотрели вопросы развития перерабатывающих отраслей и продвижения казахстанских товаров на региональных рынках.
В городе Тайынше сенаторы посетили предприятие ТОО «BioOperations» по производству биоэтанола, пшеничной клейковины, крахмала, муки и кормов для животных. Общая сумма привлеченных предприятием инвестиций превышает 11 миллиардов тенге. Запуск цеха по выпуску биоэтанола запланирован на 2020 год.
Сенаторы в ходе встречи с акимом Акмолинской области Е. Маржикпаевым обсудили вопросы развития региона, в том числе инноваций и бизнеса.
В городе Щучинске сенаторы осмотрели строительство отеля «Baitas», ЖК «Promenade Burabay». Строительство данных объектов придаст новый импульс развитию туризма в регионе, считают депутаты.
РГКП «Центр олимпийской подготовки» по зимним видам спорта стал следующим объектом посещения депутатов Сената. В центре подготовлены 67 мастеров спорта международного класса, 179 мастера спорта РК.
Депутаты в рамках поездки также посетили котельную № 12 города Щучинска, где производится альтернативное топливо – водомазутная эмульсия, что позволяет снизить выбросы окислов азота и угарного газа. Председатель комитета обратил внимание на проблему нехватки воды во всем мире.
Сенаторы провели встречу с депутатами Бурабайского районного маслихата. На встрече поднимались вопросы дальнейшего развития района, работы маслихата. Председатель профильного комитета С. Джаксыбеков обратил внимание на необходимость рационального использования бюджетных средств.
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