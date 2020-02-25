Сенаторы посетили ряд предприятий города Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к парламентским слушаниям на тему: «Легкая промышленность Казахстана: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса» председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената РК Серик Джаксыбеков и член Комитета Манап Кубенов посетили ряд предприятий города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Как рассказали в пресс-службе, первым объектом посещения сенаторов стала швейная фабрика ТОО «КазСПО-N», производящая верхнюю одежду под брендом «Zibroo» и предприятие по пошиву головных уборов «EleGant».

В ходе посещения фабрики «КазСПО-N», которая является поставщиком спортивной одежды для олимпийской и параолимпийской сборной Казахстана, депутатов ознакомили с процессом подготовки кадров на базе собственной школы шитья. В свою очередь, сенаторы подчеркнули необходимость более широкого применения казахстанского сырья при производстве одежды.

Также на предприятиях АО «Жетысу» и ТОО «Almaty Tannery+» депутаты ознакомились с процессом изготовления обувной продукции и переработки шкур крупнорогатого скота в готовую продукцию – полуфабрикаты хромового дубления «Wetblue», кожу «Crust», а также готовую финишную кожу.

Руководство кожевенного завода проинформировало депутатов о готовности отечественных предприятий обеспечить потребность производителей обуви в высококачественной коже. По оценке кожевенников, вместе с тем существует проблема качества поставляемого сырья – шкур КРС, которые зачастую поставляются с дефектами, что повышает процент неиспользуемого материала.

В завершение поездки депутаты Верхней палаты посетили текстильную фабрику ТОО «РА «Универсал реклама», где обсудили проблемные вопросы развития легкой промышленности с предпринимателями города Алматы. В процессе обсуждения сенатор Серик Джаксыбеков отметил, что бизнесу необходимо делать основной акцент на производстве товаров, пользующихся спросом у широких слоев населения, не фокусируясь только на обеспечение государственного закупа.