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Сенаторы посетили Офис цифрового Правительства

4 Ноября 2021 17:30
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Сенаторы посетили Офис цифрового Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК посетили Офис цифрового Правительства, который функционирует на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Сенаторам продемонстрировали Офис, в состав которого входит Центр цифровой трансформации, занимающийся реинжинирингом процессов госорганов и переводом их в цифровой формат.

Министр профильного ведомства Багдат Мусин рассказал парламентариям, что цель Офиса - обеспечение оперативных и согласованных действий госорганов и организаций при реализации стратегических задач и приоритетов Республики Казахстан, а также выявление, предупреждение и разрешение ситуаций, требующих быстрого реагирования.

Кроме того, в ОЦП действуют также Национальный аналитический центр и Национальный проектный офис, которые позволяют выявлять корреляции в базах данных, применяя математическое моделирование, прогнозирование и анализ.


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#Сенат   #Цифровой Казахстан  
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