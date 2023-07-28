Сенаторы посетили коммунальные предприятия области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов прибыли в область Жетысу, где посетили ряд коммунальных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.



Сенаторы в городе Текели ознакомились с процессом строительства сетей инженерного водоснабжения, в Каратальском районе - работой предприятия очистных сооружений и в городе Талдыкорган - с ходом подготовки к отопительному сезону на котельной «Баскуат».

В ходе встреч депутаты отметили, что вопросы качественного и своевременного выполнения работ по обеспечению населения коммунальными услугами и подготовки к отопительному сезону должны быть на постоянном контроле местных исполнительных органов.

Кроме того, парламентарии встретились с представителями правоохранительных органов области Жетысу. Участники встречи обсудили вопросы охраны общественного порядка, проведения следственных действий в электронном формате, материально-технического оснащения и социального обеспечения сотрудников органов.