Сенаторы посетили Центр сердца в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова прибыли в город Шымкент, где посетили Центр сердца. Организация является ведущей клиникой в южном регионе страны и функционирует более 20 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.



В ходе встречи представители медицинского учреждения рассказали сенаторам о деятельности клиники и отметили, что потенциал отечественной медицины позволяет проводить трансплантацию почек, печени, сердца, легких, поджелудочной железы.

Врачи акцентировали внимание на том, что дефицит доноров в Казахстане является препятствием для развития медицинских трансплантаций, спасения жизней, так как необходимо конструктивное и законодательное решение этого вопроса.

Сенатор Айгуль Капбарова отметила, что дефицит доноров действительно является тревожной ситуацией и подчеркнула, что эти вопросы будут тщательно изучены в стенах Сената Парламента. А Нурлан Бекназаров отметил, что вопросы сферы медицины на особом контроле парламентариев.

«Сенат Парламента уделяет особое внимание развитию сферы здравоохранения. С каждым годом при формировании республиканского бюджета мы следим за достаточным увеличением средств, выделяемых на здравоохранение. Государство проводит меры по усилению социальной защиты и поддержки медицинских работников. По поручению Главы государства ежегодно повышается заработная плата медицинских работников», - резюмировал сенатор Нурлан Бекназаров.