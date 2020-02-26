Сенаторы подняли вопрос замены иностранного персонала путем подготовки отечественных кадров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялась встреча членов комитета по социально-культурному развитию и науке с уполномоченными органами по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената, представители министерств труда и социальной защиты населения, внутренних дел, иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития, а также сотрудники Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

В своем выступлении министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов подчеркнул, что согласно Трудовому кодексу не допускается диспропорция в оплате труда между работниками, выполняющими одинаковую работу на равных условиях. Однако, выявляются факты несоблюдения требований компаниями, привлекающими трудовых мигрантов.

«В ходе совместных проверок с Генеральной прокуратурой выявлено более 1008 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства, в том числе на 27 предприятиях 479 факта. Наибольшее количество нарушений установлены в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях», - проинформировал министр.

В ходе обсуждения сенаторы отметили, что во время поездок в регионы, гражданами неоднократно поднимался вопрос неравного распределения заработных плат между отечественными и иностранными сотрудниками.

Также Б. Нурымбетов рассказал о законопроекте по вопросам труда, который находится на рассмотрении в Мажилисе, предусматривающем создание равных санитарно-бытовых условий в целях недопущения фактов дискриминации между иностранными и казахстанскими работниками.

Кроме того, сенаторы подняли вопрос замены иностранного персонала путем подготовки отечественных кадров. В ответ Биржан Нурымбетов рассказал о планируемых ограничениях по рабочей силе с внесением соответствующих положений.

«Мы хотим внести вновь в положение норму по замене казахстанскими работниками. Это позволит повысить квалификацию наших специалистов. Сейчас эти все моменты находятся на согласовании госорганов», - резюмировал министр.

В свою очередь, депутаты Сената поддержали меры, которые позволят дополнительно защитить внутренний рынок труда и дадут возможность местным исполнительным органам трудоустраивать казахстанских граждан.

Как одну из наиболее острых проблем, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев назвал незаконное привлечение иностранцев на рабочие места. По словам вице-министра, зачастую это порождает рост социальной напряжённости и нередко перерастает в открытые конфликты на предприятиях.

Завершая обсуждение, председатель комитета Мурат Бактиярулы отметил, что вопрос регулирования по привлечению иностранной рабочей силы является важным как для государства, так и для общества в целом.