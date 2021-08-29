Сенаторы: Подготовка полицейских нового формата – гарантия защиты прав и свобод гражданина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Владимир Волков, Султанбек Макежанов и Сауле Айтпаева встретились с руководством Академии МВД, расположенной в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во время встречи обсуждались вопросы по подготовке полицейских кадров новой формации в условиях проводимой по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева реформы правоохранительной системы.

Руководство Академии проинформировало парламентариев о новшествах, инициированных Министерством внутренних дел страны для подготовки кадров в рамках проводимой реформы ведомственного образования. Председатель профильного Комитета Сената Владимир Волков отметил важность модернизации органов внутренних дел, обратив особое внимание на качество подготовки полицейских.

Также сенаторы посетили городской суд, где обсудили с судейским корпусом задачи, поставленные в свете реализации норм по рассмотрению публично-правовых споров. Владимир Волков отметил, что сейчас созданы правовые механизмы и инструменты для сбалансированного и своевременного регулирования административных процедур и публично-правовых споров. Депутат подчеркнул актуальность и значимость проводимой работниками городского суда разъяснительной работы со службами, которые призваны не только знать положения Кодекса, но и неукоснительно выполнять его требования.

Сенаторы Сауле Айтпаева и Султанбек Макежанов положительно оценили работу по внедрению практических программ подготовки сотрудников ОВД, проектированию учебных программ с учетом актуальных направлений в сфере противодействия преступности. Это является важным в том числе и для усиления защиты прав граждан в рамках перехода на трехзвенную модель уголовного судопроизводства, внедрения сервисной модели полиции, кибербезопасности, искоренения бытового насилия и защиты прав несовершеннолетних.