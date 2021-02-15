Сенаторы планируют инициировать восемь законопроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. Депутаты на нём обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 18 февраля 2021 года., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Так, сенаторы рассмотрят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества» . Законопроект направлен на повышение качества законов, цифровизацию нормотворческого процесса c широким вовлечением общественности. К примеру, планируется внедрение электронной системы «Е-заңнама», которая будет сопровождать разработку проектов законов на всех стадиях разработки.

Вместе с тем сенаторы обсудят на заседании и законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана» . Согласно данному документу, недропользователи при подготовке проектных документов должны также разрабатывать и проект ликвидации последствий добычи урана. Кроме того, они будут обязаны выделять средства на социально-экономическое развитие региона в случае превышения прироста объемов запасов месторождения урана.

Обсудили сегодня сенаторы и 8 законопроектов, которые они планируют инициировать в течение нынешней сесси и .

В частности, депутаты намерены подготовить изменения и дополнения в Конституционный закон « О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан «, Кодекс об административных правонарушениях и иные законодательные акты по вопросам модернизации судебной системы. Результатом этой работы должно стать обеспечение полноценного функционирования системы административной юстиции и повышение гарантий и прав граждан в судопроизводстве с участием государственных органов, в связи с введением с 1 июля Административного процедурно-процессуального Кодекса.

Формировать более благоприятную бизнес-среду и инвестиционный климат для новых субъектов бизнеса помогут поправки, инициированные депутатами в Налоговый кодекс. На законодательное урегулирование статуса омбудсмена нацелена разработка Закона « Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан «. В законопроекте « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства « сенаторы планируют закрепить новые нормы по повышению эффективности госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, качества планирования застройки населенных пунктов и разработки проектов строительства. Повысить социальную защищенность и создать достойные условия для ученых должны изменения, которые сенаторы готовят в проект Закона « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки «. Кроме того, сенаторы разработают законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства органической продукции «. Этот документ направлен на экономическое стимулирование производителей органической продукции для обеспечения роста ее производства и экспорта экологически чистой продукции.

В ходе заседания Бюро сенаторы также распределили между постоянными Комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.