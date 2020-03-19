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Сенаторы перечислят однодневный заработок на борьбу с коронавирусом
19 Марта 2020 10:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК перечислят однодневный заработок в Фонд борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Такое предложение на пленарном заседании палаты озвучила спикер Сената Дарига Назарбаева.
«Есть предложение перечислить однодневный заработок депутатов и работников аппарата Сената в Фонд борьбы с вирусом, нет возражений? Если кто-то желает дать больше, тоже не будет возражений, поддерживаете?», - спросила Дарига Назарбаева.
Все депутаты единогласно поддержали выдвинутое предложение.
Ключевые слова: Сенат, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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