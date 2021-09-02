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Сенаторы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от ЧП в Жамбылской области

2 Сентября 2021 11:04
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Сенаторы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от ЧП в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от взрыва в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нас всех потрясло чрезвычайное происшествие, случившееся в Байзакском районе Жамбылской области. По поручению нашего Президента, оказывается помощь семьям погибших и пострадавшим гражданам. В связи с этим, есть предложение перевести однодневную зарплату депутатов Сената в фонд, предназначенный для оказания помощи пострадавшим», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев в конце пленарного заседания палаты.

Сенаторы выразили поддержку предложению спикера палаты. М. Ашимбаев поручил аппарату Сената организовать соответствующую работу.


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#Происшествия   #Сенат   #Взрывы в Жамбылской области  
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Автор:

Галина Скрипник

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