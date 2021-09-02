Новости
Сенаторы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от ЧП в Жамбылской области
2 Сентября 2021 11:04
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от взрыва в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСенаторы обратили внимание на некачественное строительство жилья по программе «Нурлы жер» Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе Убившего своего сына мужчину задержали в Темиртау
«Нас всех потрясло чрезвычайное происшествие, случившееся в Байзакском районе Жамбылской области. По поручению нашего Президента, оказывается помощь семьям погибших и пострадавшим гражданам. В связи с этим, есть предложение перевести однодневную зарплату депутатов Сената в фонд, предназначенный для оказания помощи пострадавшим», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев в конце пленарного заседания палаты.
Сенаторы выразили поддержку предложению спикера палаты. М. Ашимбаев поручил аппарату Сената организовать соответствующую работу.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сенаторы обратили внимание на некачественное строительство жилья по программе «Нурлы жер»
- Сенатор призвал сформировать госполитику по сохранению качества почвы
- Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе
- Инициативы Президента нацелены на повышение благосостояния граждан – сенатор
- Сенат ратифицировал поправки в Договор о ЕЭС по передаче электроэнергии в Кыргызстан
- Четыре пожара за сутки ликвидировали в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047