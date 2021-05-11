Сенаторы перечислили однодневную зарплату пострадавшим в Риддере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате страшного пожара в городе Риддере Восточно-Казахстанской области полностью выгорели десятки домов. К сожалению, трагедия привела к человеческим жертвам. Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в такие сложные минуты важно объединиться для поддержки пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Президент страны держит ситуацию на личном контроле. Государственные органы окажут жителям Риддера всю необходимую помощь. Это большая трагедия. В такие минуты нам важно объединиться и оказать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. От себя и от депутатов Сената Парламента приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей в результате пожара. Также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отметил Маулен Ашимбаев.

Депутаты Сената Парламента приняли решение о перечислении своей однодневной заработной платы в фонд помощи пострадавшим от пожара.

В настоящее время по поручению Главы государства, Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области сейчас занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожара жителям города и обеспечением их жильем.