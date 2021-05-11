РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 11 Май 2021 | GMT +6

    Сенаторы перечислили однодневную зарплату пострадавшим в Риддере

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате страшного пожара в городе Риддере Восточно-Казахстанской области полностью выгорели десятки домов. К сожалению, трагедия привела к человеческим жертвам. Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в такие сложные минуты важно объединиться для поддержки пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    «Президент страны держит ситуацию на личном контроле. Государственные органы окажут жителям Риддера всю необходимую помощь. Это большая трагедия. В такие минуты нам важно объединиться и оказать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. От себя и от депутатов Сената Парламента приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей в результате пожара. Также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отметил Маулен Ашимбаев.

    Депутаты Сената Парламента приняли решение о перечислении своей однодневной заработной платы в фонд помощи пострадавшим от пожара.

    В настоящее время по поручению Главы государства, Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области сейчас занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожара жителям города и обеспечением их жильем.


    Теги:
    Сенат Восточно-Казахстанская область Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!