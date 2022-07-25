Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сенаторы ознакомились с ходом реконструкции стадиона в Шымкенте
25 Июля 2022 12:41

Сенаторы ознакомились с ходом реконструкции стадиона в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в город Шымкент сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили реконструируемый стадион «Металлург», где ознакомились с ходом проводимых работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На современном стадионе предусмотрено размещение административно-бытового корпуса, столовой, спортзалов для командных игр, спортивных тренажеров и игровых площадок.

Согласно плану проекта, реконструкцию стадиона «Металлург» планируется завершить в декабре текущего года.

«Прежде всего, мы повышаем доступность спорта, обеспечиваем массовое вовлечение населения в занятие спортом посредством проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, воспитываем здоровую, конкурентоспособную нацию», - сообщил Нурлан Бекназаров

«Выражаю надежду, что после реконструкции стадион станет местом притяжения для шымкентцев, тем самым будет популяризирован активный здоровый образ жизни горожан», - сказала Айгуль Капбарова.

Также сенаторы встретились с депутатами местного маслихата, где обсудили обращения, поступившие в Сенат от жителей Шымкента.


Фото: senate.parlam.kz



Новости по теме
После попытки суицида пресс-секретарь департамента полиции Шымкента вернулась на работу
Два несчастных случая с детьми произошли за выходные в Шымкенте
Очередные победители Tartyl Fest определены в Шымкенте
Читайте также
После попытки суицида пресс-секретарь департамента полиции Шымкента вернулась на работу
Два несчастных случая с детьми произошли за выходные в Шымкенте
Очередные победители Tartyl Fest определены в Шымкенте
Скандалом закончился футбольный матч между «Атырау» и «Ордабасы»
Tartyl Fest – участники турнира соберутся в Шымкенте
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Сенатор Ляззат Сулеймен посетила Жетысускую область
Сенатор Нуржан Нурсипатов встретился с активом Баянаульского района
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
3 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
4 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»
5 Саудовские инвестиции в обработку и несырьевые товары могут помочь и нам, и королевству - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив