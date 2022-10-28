Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сенаторы ознакомились с деятельностью СЭЗ Атырауской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Октября 2022, 20:43
Сенаторы ознакомились с деятельностью СЭЗ Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету побывали в Атырауской области, где провели заседание Комитета и посетили объекты СЭЗ. Темой выезда стало обсуждение вопросов эффективности специальных экономических зон, находящихся на территории региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Комитета Серикбай Трумов отметил, что целями создания специальных экономических зон является привлечение инвестиций в нашу страну, развитие конкурентоспособности отечественного производства, освоение новых технологий и экспорт товара на международный рынок.

«На сегодняшний день из бюджета освоено 398,7 млрд тенге на строительство объектов инфраструктуры во всех регионах. Однако остается еще ряд проблемных вопросов. Весной текущего года Комитетом был проведен круглый стол на тему оценки эффективности СЭЗ, по итогам которого в адрес Правительства были направлены предложения по улучшению ситуации в сфере развития СЭЗ», - сказал Серикбай Трумов .

В рамках выезда сенаторы посетили Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, где им рассказали о проекте по производству полипропилена, мощность которого составляет 500 тысяч тонн в год.

Кроме того, парламентарии побывали на Атырауском кабельном заводе по производству волоконно-оптической кабельной продукции, мощности которого составляют 20 тысяч километров кабеля в год. По информации представителя предприятия, весь производимый кабель изготавливается из высококачественных материалов и соответствует всем мировым стандартам.


Атырауская область   Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами