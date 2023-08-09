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Сенаторы ознакомились с деятельностью Риддерской ТЭЦ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Августа 2023, 17:13
Сенаторы ознакомились с деятельностью Риддерской ТЭЦ Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов посетили город Риддер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита сенаторы ознакомились с деятельностью Риддерской ТЭЦ, а также встретились с жителями города. Участники встречи обсудили вопросы ремонта автодороги Усть-Каменогорск – Риддер, строительства завода по производству оборудования для ТЭЦ, восстановления железнодорожного пассажирского сообщения и строительства лыжероллерной трассы.

Кроме того, парламентарии посетили строительство нового больничного комплекса. Представители городской больницы ознакомила депутатов с перспективным планом развития комплекса.


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