РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов посетили город Риддер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.



В ходе визита сенаторы ознакомились с деятельностью Риддерской ТЭЦ, а также встретились с жителями города. Участники встречи обсудили вопросы ремонта автодороги Усть-Каменогорск – Риддер, строительства завода по производству оборудования для ТЭЦ, восстановления железнодорожного пассажирского сообщения и строительства лыжероллерной трассы.

Кроме того, парламентарии посетили строительство нового больничного комплекса. Представители городской больницы ознакомила депутатов с перспективным планом развития комплекса.