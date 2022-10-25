Сенаторы ознакомились с деятельностью предприятий Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству находятся с рабочей поездкой в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В первый день визита сенаторы посетили месторождение сланцевой нефти и встретились с работниками ТОО «САУТС-ОЙЛ».

«В июне текущего года Парламентом были приняты поправки, обеспечивающие законодательную основу для разведки и разработки нетрадиционных видов углеводородов, включая сланцевую нефть. Поэтому сегодня практическая реализация законодательных норм в этой сфере является актуальной», - отметил Ерик Султанов.

Представители компании проинформировали сенаторов о перспективах добычи сланцевой нефти, имеющихся технологиях разведки, бурения и добычи, а также ходе развития месторождения.

Стоит отметить, что эта компания впервые в истории страны выявила нефтегазоносность сланцевых пород карагансайской свиты.