Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК освободили от должности судьи Верховного Суда РК Каната Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил на пленарном заседании палаты сенатор Владимир Волков, в соответствии с постановлением Бюро Сената и пунктом 66 Регламента Сената, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив предложенную Президентом Республики Казахстан кандидатуру к освобождению от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан, вынес заключение.
«В соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан и пунктом 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»: рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Мусина Каната Сергеевича в связи с назначением на другую должность», - сказал Владимир Волков.
Депутаты проголосовали в поддержку этого решения.Напомним, Президент Казахстана утвердил новый состав Правительства.
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