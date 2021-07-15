Сенаторы Ольга Перепечина и Ерик Султанов встретились с жителями СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Ольга Перепечина и Ерик Султанов в ходе поездки по Северо-Казахстанской области встретились с депутатами областного и городского маслихатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Ерик Султанов проинформировал коллег о работе, которая была проделана Палатой в ходе сессии. Он сообщил, что Сенатом рассмотрено и принято 63 Закона, направленных на реализацию реформ по всем ключевым направлениям, которые обозначил Глава государства.

На наиболее значимых аспектах проводимой бюджетной политики

и финансировании проектов в социальной сфере остановилась сенатор Ольга Перепечина. Она отметила, что для сенаторов такие поездки по регионам – хорошая возможность встретиться с населением, рассказать о законодательных изменениях, а также обсудить с земляками имеющиеся проблемы.

«У нас сейчас проводится работа в регионах. Мы встречаемся с гражданами . И потом, по возвращении, после открытия сессии будем работать над реализацией всех вопросов и задач, которые вы поднимаете и которые сегодня стоят в каждом из регионов нашей страны «, - отметила сенатор.

Также депутаты Сената посетили фельдшерско-акушерский пункт и ознакомились с ходом строительства молочного комплекса в районе имени Магжана Жумабаева.