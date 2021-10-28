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    12:20, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы одобрили в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Согласно документу, Правительство страны передает ряд своих полномочий министерствам, а некоторые полномочия министерств - переходят местным исполнительным органам.

    В частности, министерству образования и науки планируют передать функцию по утверждению правил гарантирования образовательных кредитов и их размеров, предоставляемых финансовыми организациями. Министерство иностранных дел назначат ответственным за ведение мониторинга по обеспечению выполнения международных договоров. А Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагается самостоятельно разрабатывать и утверждать правила по регистрации, учету и выдаче разрешений на проведение аэросъемочных работ. В свою очередь акиматам предлагается передать часть функций, которые сейчас находятся в ведении ряда Министерств.

    « Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в 46 законодательных актов Республики Казахстан, в том числе в Б юджетный и Уголовно-исполнительный Кодексы. Кроме того, предусматривается передача на уровень местных исполнительных органов некоторых функций Министерств образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства. Также в целях усиления полномочий Министерств экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности им будет предоставлен ряд дополнительных функций «, - отметила в своём докладе сенатор Ляззат Рысбекова.

    Законопроект, направленный на чёткое разграничение полномочий между уровнями госуправления, и являющийся ещё одним шагом к формированию эффективной системы госуправления, сенаторами был одобрен в первом чтении и направлен на дальнейшее рассмотрение Палаты.

    Также в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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