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    15:12, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Сенаторы обсуждают меры по борьбе с незаконным отловом рыбы на Каспийском море

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената обсудили поправки в законопроект, касающийся осуществления деятельности на Каспийском море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Одно из ключевых изменений – пересмотр параметров территориальных вод. Ширина морского пояса, а именно его дно, недра и воздушное пространство, находящиеся под суверенитетом Республики Казахстан, увеличиваются с 12 морских миль до 15-ти.

    «Принятие законопроекта устранит пробелы в правовом регулировании общественных отношений в области защиты государственной границы, а также обеспечит надлежащий уровень эффективности существующих правовых механизмов, в том числе режимов, установленных в пограничном пространстве», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

    Не остается без внимания и отрасль рыбного хозяйства. Для обеспечения охраны животного мира в законе прописываются и нормы по борьбе с незаконным отловом рыбы, обозначенные в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

    Комитет Сената по международным отношениям, обороне и безопасности внёс законопроект на рассмотрение Палаты, сообщили в пресс-службе.



    Теги:
    Сенат Закон и право Парламент Экология
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