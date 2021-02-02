Сенаторы обсуждают меры по борьбе с незаконным отловом рыбы на Каспийском море

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената обсудили поправки в законопроект, касающийся осуществления деятельности на Каспийском море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Одно из ключевых изменений – пересмотр параметров территориальных вод. Ширина морского пояса, а именно его дно, недра и воздушное пространство, находящиеся под суверенитетом Республики Казахстан, увеличиваются с 12 морских миль до 15-ти.

«Принятие законопроекта устранит пробелы в правовом регулировании общественных отношений в области защиты государственной границы, а также обеспечит надлежащий уровень эффективности существующих правовых механизмов, в том числе режимов, установленных в пограничном пространстве», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Не остается без внимания и отрасль рыбного хозяйства. Для обеспечения охраны животного мира в законе прописываются и нормы по борьбе с незаконным отловом рыбы, обозначенные в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Комитет Сената по международным отношениям, обороне и безопасности внёс законопроект на рассмотрение Палаты, сообщили в пресс-службе.



