Сенаторы обсудят отчеты Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 17 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В повестку очередного заседания включён вопрос об отчетах Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета «Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год».

Также на предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект с сопутствующими поправками «О государственной фельдъегерской связи».

Документ направлен на законодательное закрепление задач и принципов фельдъегерской связи, определение прав и обязанностей сотрудников Государственной фельдъегерской службы, регламентацию их правового положения, а также установление социальных гарантий. Принятие законопроекта определит правовые, организационные основы деятельности и порядок оперативного взаимодействия с государственными органами сотрудников.

Также в ходе заседания Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.



