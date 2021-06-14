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    12:15, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Сенаторы обсудят отчеты Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 17 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В повестку очередного заседания включён вопрос об отчетах Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета «Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год».

    Также на предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект с сопутствующими поправками «О государственной фельдъегерской связи».

    Документ направлен на законодательное закрепление задач и принципов фельдъегерской связи, определение прав и обязанностей сотрудников Государственной фельдъегерской службы, регламентацию их правового положения, а также установление социальных гарантий. Принятие законопроекта определит правовые, организационные основы деятельности и порядок оперативного взаимодействия с государственными органами сотрудников.

    Также в ходе заседания Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.


    Теги:
    Бюджет Правительство Сенат Правительство РК Официально Парламент
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