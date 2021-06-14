Сенаторы обсудят отчеты Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год
В повестку очередного заседания включён вопрос об отчетах Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета «Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год».
Также на предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект с сопутствующими поправками «О государственной фельдъегерской связи».
Документ направлен на законодательное закрепление задач и принципов фельдъегерской связи, определение прав и обязанностей сотрудников Государственной фельдъегерской службы, регламентацию их правового положения, а также установление социальных гарантий. Принятие законопроекта определит правовые, организационные основы деятельности и порядок оперативного взаимодействия с государственными органами сотрудников.
Также в ходе заседания Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.