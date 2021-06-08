Сенаторы обсудили законопроекты по развитию соцпредпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования», разработанный депутатами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроектом предусматривается законодательное урегулирование и систематизация механизмов развития социального предпринимательства в Казахстане.

Документом закрепляется понятие «социального предпринимательства», основные задачи и категории субъектов социального предпринимательства, механизм присвоения статуса социального предпринимателя, а также меры государственной поддержки. Определены социально уязвимые слои населения, на которых направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.

Кроме того, сенаторы рассмотрели поправки и в Налоговый кодекс, разработанные для законодательного закрепления государственных мер поддержки социального предпринимательства.

«Законопроект предусматривает такие меры господдержки, как право на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере произведенных расходов на оплату обучения, повышения квалификации или переподготовку по профессии работников, относящихся к социально уязвимым слоям населения, но не более 120-кратного размера МРП, а также налог на имущество по ставке 0,5% к налоговой базе», - отметил сенатор Ерик Султанов.

В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе, внесены поправки, направленные на стимулирование деловой активности, обеспечение занятости, развития обязательного социального медицинского страхования и другие.