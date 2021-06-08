Сенаторы обсудили законопроекты по развитию соцпредпринимательства
Законопроектом предусматривается законодательное урегулирование и систематизация механизмов развития социального предпринимательства в Казахстане.
Документом закрепляется понятие «социального предпринимательства», основные задачи и категории субъектов социального предпринимательства, механизм присвоения статуса социального предпринимателя, а также меры государственной поддержки. Определены социально уязвимые слои населения, на которых направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.
Кроме того, сенаторы рассмотрели поправки и в Налоговый кодекс, разработанные для законодательного закрепления государственных мер поддержки социального предпринимательства.
«Законопроект предусматривает такие меры господдержки, как право на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере произведенных расходов на оплату обучения, повышения квалификации или переподготовку по профессии работников, относящихся к социально уязвимым слоям населения, но не более 120-кратного размера МРП, а также налог на имущество по ставке 0,5% к налоговой базе», - отметил сенатор Ерик Султанов.
В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе, внесены поправки, направленные на стимулирование деловой активности, обеспечение занятости, развития обязательного социального медицинского страхования и другие.