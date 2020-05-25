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Сенаторы обсудили законопроект по вопросам парламентской оппозиции

25 Мая 2020 21:39
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Сенаторы обсудили законопроект по вопросам парламентской оппозиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенаторы обсудили законопроект по вопросам парламентской оппозиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам рассмотрены поправки в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции».

«Законопроекты разработаны во исполнение поручения Главы государства К.К. Токаева о необходимости формирования института парламентской оппозиции», - подчеркнула сенатор Ляззат Сулеймен.

На законодательном уровне закрепляются понятия «парламентское большинство» и «парламентская оппозиция».

Документы переданы на рассмотрение Палаты.


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Ключевые слова: Сенат,
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