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Сенаторы обсудили законопроект по предотвращению загрязнения окружающей среды

16 Февраля 2022 20:06
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Сенаторы обсудили законопроект по предотвращению загрязнения окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий на расширенном заседании обсудили законопроект «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Соглашение направлено на урегулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, а также на обеспечение разрешительного порядка трансграничных перевозок опасных отходов в ЕАЭС.

По словам сенаторов, принятие законопроекта позволит определить единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами ЕАЭС обеспечитьвзаимодействие в части обмена информацией о выданных заключениях и выявленных нарушениях при таких перевозках по таможенной территории ЕАЭС, обеспечить экологически обоснованное удаление и переработку отходов для предотвращения загрязнения окружающей среды.

По итогам обсуждения законопроект было решено направить на рассмотрение Палаты.


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#Экология   #Сенат  
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