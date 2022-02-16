Сенаторы обсудили законопроект по предотвращению загрязнения окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий на расширенном заседании обсудили законопроект «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Соглашение направлено на урегулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, а также на обеспечение разрешительного порядка трансграничных перевозок опасных отходов в ЕАЭС.

По словам сенаторов, принятие законопроекта позволит определить единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами ЕАЭС обеспечитьвзаимодействие в части обмена информацией о выданных заключениях и выявленных нарушениях при таких перевозках по таможенной территории ЕАЭС, обеспечить экологически обоснованное удаление и переработку отходов для предотвращения загрязнения окружающей среды.

По итогам обсуждения законопроект было решено направить на рассмотрение Палаты.