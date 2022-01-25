Сенаторы обсудили законопроект о международных договорах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности депутаты обсудили законопроект, который должен способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства в области регулирования международных договоров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Проект направлен на приведение Закона «О международных договорах Республики Казахстан» в соответствие с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий.

Законопроект было решено направить на рассмотрение Палаты.