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Сенаторы обсудили законопроект о международных договорах
25 Января 2022 18:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности депутаты обсудили законопроект, который должен способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства в области регулирования международных договоров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
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Проект направлен на приведение Закона «О международных договорах Республики Казахстан» в соответствие с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий.
Законопроект было решено направить на рассмотрение Палаты.
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