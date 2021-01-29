Сенаторы обсудили вопросы совершенствования дипломатической службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате под председательством вице-спикера палаты Аскара Шакирова состоялась встреча членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности с представителями внешнеполитического ведомства РК, где обсудили правовые аспекты и приоритеты развития дипломатической службы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

С презентацией законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон «О дипломатической службе Республики Казахстан» выступил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев. Состоялся обмен мнениями по данному законопроекту, который находится в настоящее время на рассмотрении в Сенате.

Участники встречи обсудили вопросы необходимости повышения социальной защищенности дипломатов, подготовки и привлечения в их ряды новых профессионалов. Также сенаторы обратили внимание на вопросы, касающиеся особых требований, предъявляемых к нашим дипломатам в части владения иностранным языком и морально-этического облика.

Во встрече приняли участие руководители государственных органов, а также структур, имеющих отношение к внешнеполитическому ведомству.