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    11:30, 15 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы обсудили вопросы переселения на выездном совещании в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы-члены депутатской группы «Өңір» Ерик Султанов и Алимжан Куртаев в рамках подготовки к заседанию по рассмотрению вопросов переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны провели совещание в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Участие во встрече приняли аким области Кумар Аксакалов, представители местных исполнительных органов, общественности, депутаты маслихата и сельхозтоваропроизводители. В ходе совещания был обсужден ряд ключевых вопросов. В частности, особое внимание сенаторами было уделено проблемам, возникающим в ходе реализации программы переселения.

    «Переселенцев особенно волнуют такие вопросы, как увеличение количества квот, выделение земельных участков для сельскохозяйственных нужд, предоставление кредитных каникул. Поэтому мы сегодня активно обсуждаем эти темы с центральными государственными органами, чтобы выработать по ним конкретные решения», - отметил Алимжан Куртаев.

    Также участники совещания обсуждали возможности реализации в Северо-Казахстанской области пилотного проекта «Асар» по переселению кандасов с юга на север страны. Данный проект реализуется Всемирной ассоциацией казахов с 2018 года при непосредственном участии первого заместителя председателя этой ассоциации Заутбека Турисбекова.

    Важно отметить, что успешная реализация проекта «Асар» уже позволила переселить с Узбекистана более 25 тысяч кандасов с созданием для них всех необходимых условий в г. Шымкенте. Теперь же данный масштабный проект активно реализуется в Аршалинском районе Акмолинской области, где кандасы за счёт своих средств ведут строительство 1 282 типовых коттеджей для 8 тысяч человек. Такую же инициативу готовы реализовать и в Северо-Казахстанской области.

    «Сегодня мы привезли список из 1 861 семьи, или 6 549 человек, готовых переселиться с юга на север страны и приступить к строительству домов за счёт собственных средств. Но им нужна поддержка в виде предоставления земельных участков с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой», - отметил в своём выступлении Заутбек Турисбеков.

    Итоги совещания подвёл руководитель депутатской группы «Өңір» Сената Парламента РК Ерик Султанов.

    «Вопрос переселения очень актуален и имеет важное политическое, экономическое, социальное и культурное значение. Уверен, что активное взаимодействие законодательной и исполнительной власти позволит выработать конкретные подходы по решению проблем в этом направлении», - сказал он.

    Во второй день поездки сенаторы-члены депутатской группы «Өңір», а также представители Всемирной ассоциации казахов побывали на месте планируемого выделения земельных участков для строительства домов кандасами в микрорайонах «Солнечный» и «Южный» города Петропавловска. Кроме того, они посетили социальные объекты и предприятия, где смогут работать будущие переселенцы.


    Теги:
    Сенат Северо-Казахстанская область Официально Общество
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