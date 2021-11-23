Сенаторы обсудили вопросы переселения на совещании в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Члены депутатской группы «Өңір» в рамках подготовки к заседанию по вопросам переселения граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные продолжают выезды в регионы. Сенаторы Ерик Султанов, Алимжан Куртаев и Алтынбек Нухулы сегодня побывали в городе Экибастузе Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе поездки депутаты посетили микрорайоны города, рассматриваемых в качестве потенциальной территории для строительства домов для переселенцев. Далее с участием актива города было проведено совещание по обсуждению вопросов организации переселения.

«Несмотря на имеющиеся трудности, в Павлодарскую область прибыло уже порядка девяти тысяч человек. При этом закрепляемость переселенцев составляет 97%. Это является свидетельством того, что местной властью создаются необходимые условия для прибывающих граждан», - отметил в ходе совещания сенатор Ерик Султанов.

Особое внимание сенаторы обратили на проблемы, с которыми сегодня сталкиваются регионы при реализации программы добровольного переселения.

«Сегодня мы обсуждаем возможность увеличить квоту по переселению от двух тысяч до десяти тысяч семей в год. И реализовать ее посредством группового переселения по пять-двадцать семей в один населенный пункт для облегчения адаптационных условий», - отметил Алимжан Куртаев.

Также в ходе совещания первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков презентовал активу региона пилотный проект «Асар» по переселению кандасов с юга на север страны.

Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом реализации поручений Главы государства по развитию моногородов. Так, в ходе совещания депутатам Сената был презентован Комплексный плана развития города Экибастуза до 2025 года.



