Сенаторы обсудили вопросы пенитенциарной системы страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената под председательством Владимира Волкова были обсуждены актуальные вопросы в деятельности уголовно-исполнительной системы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на верхнюю палату Парламента РК.

В своем приветственном выступлении председатель Комитета Сената отметил, что в последние годы наблюдается ряд позитивных изменений в пенитенциарной системе, вместе с тем остается еще нерешенными ряд актуальных проблем, связанных с инфраструктурой, обеспечением трудозанятости осужденных и конкурентоспособности тюремного производства, оказанием медицинских услуг.

Президент страны в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» обозначил необходимость сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. Данный вопрос также стал объектом обсуждения сенаторов.

«Принимаемые системные меры организационного и законодательного характера позволили существенно снизить тюремное население, обеспечить правовые условия для гуманизации системы исполнения наказаний», - сказал министр внутренних дел Е. Тургумбаев.

На сегодняшний день в 64 исправительных учреждениях отбывают наказание 25 827 осужденных, в 16 следственных изоляторах содержатся под арестом 5 805 человек.

С таким количеством тюремного населения Казахстан занимает 100-е место в мировом тюремном рейтинге (на заре независимости Казахстан с количеством почти 100 тысяч заключенных занимал 3-е место после США и России).

В ходе заседания депутаты комитета заслушали доклад председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жаната Ешмагамбетова о состоянии пенитенциарной системы страны. В своем выступлении глава КУИС обратил внимание депутатов на то, что несмотря на предпринимаемые меры по модернизации пенитенциарной инфраструктуры и строительству новых тюрем, все еще остается проблемой ветхость зданий и сооружений в большинстве исправительных учреждений, решение которой требует выделения бюджетных средств.

«Сейчас функционируют 9 учреждений с покамерным содержанием, в которых содержатся около 4 тысяч осужденных. Основные фонды действующих учреждений УИС представляют собой здания и сооружения барачного типа 30-70-х годов постройки прошлого столетия. Требуется реконструировать 42 исправительных учреждения», - сказал председатель КУИС.

Участники заседания, среди которых были также представители Генеральной прокуратуры и РГП «Енбек», обсудили возможность привлечения средств частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, в том числе для развития производственного потенциала исправительных учреждений, обеспечения сплошного видеонаблюдения. Актуальной темой дискуссий также стал вопрос поэтапной передачи функций медицинского обеспечения осужденных и следственно-арестованных лиц из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства здравоохранения.

В заключении председатель комитета Владимир Волков отметил, что Казахстан присоединился к ряду международных документов ООН в сфере защиты прав человека, в данном контексте важно обеспечить выполнение принятых обязательств по приближению условий содержания к минимальным стандартам обращения с заключенными. Кроме того, обеспечение условий содержания, соблюдение основополагающих прав и свобод осужденных, обеспечение их трудом и востребованными профессиональными навыками позволит оступившимся гражданам полноценно реинтегрироваться в общество после освобождения.

По итогам заседания подготовлено заключение, которое будет направлено в Правительство и государственные органы.