Сенаторы обсудили вопросы масштабирования сервисной модели полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам посетили Министерство внутренних дел страны и провели встречу по вопросам масштабирования сервисной модели полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В мероприятии приняли участие представитель Администрации Президента Алексей Калайчиди, руководство МВД, в онлайн-режиме – секретари маслихатов, руководители департаментов полиции регионов и заместители акимов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Открывая мероприятие, председатель Комитета Владимир Волков отметил, что эта встреча – логическое продолжение совместной работы по реформированию органов внутренних дел. Дальнейший шаг - масштабирование сервисной модели полиции. Именно такую задачу в Послании народу Казахстана поставил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сенаторы и участники подробно остановились на мерах по реформированию системы органов внутренних дел. Это - освобождение от ряда непрофильных функций, повышение статуса участковых инспекторов, улучшение их технического оснащения и другие. Вместе с тем они указали на проблемные вопросы, которые требуют своего решения.

«Важно штатное укрепление службы участковых инспекторов и их помощников. Мы знаем, что до положенных норм МВД необходимо дополнительно еще около 3 000 участковых инспекторов. Этот разрыв можно преодолеть за счёт перераспределения внутренних резервов. Но нужна финансовая помощь местных исполнительных органов и маслихатов», - сказал Владимир Волков.

Депутаты обратили внимание и на необходимость строительства новых участковых пунктов полиции. Это важно для обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности». Сенаторы отмечали, что в этом вопросе в некоторых областях сегодня уже имеется положительный опыт, однако существуют и проблемы. Из 78 участковых пунктов полиции, которые должны открыться в ближайшее время, работает лишь 27. В связи с этим сенаторы призвали маслихаты и акиматы регионов активнее вовлекаться в данную работу.

В ходе встречи выступил и министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Он рассказал о проводимой ведомством работе по масштабированию сервисной модели полиции.