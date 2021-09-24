Сенаторы обсудили вопросы качества юридического образования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях изучения вопроса качества юридического образования в стране депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам посетили ряд учебных заведений города Караганды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По информации Министерства образования и науки Республики Казахстан сегодня в стране действуют 128 вузов, из них 67 готовят юристов. За последние 5 лет на подготовку юристов было выделено 1480 грантов и выпущено более 124 тыс. юристов.

В своем выступлении председатель профильного Комитета Сената Владимир Волков отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Посланиях народу Казахстана особое внимание уделяет повышению качества образования.

«Для качественного претворения в жизнь реформ, в том числе в правоохранительной и судебной системах обществу и государству нужны юридические кадры новой формации, обладающие профессиональными компетенциями в сфере юриспруденции, соответствующие требованиям современного рынка труда, патриотично настроенные и ориентированные на защиту прав и свобод человека, интересов общества и государства» - сказал сенатор.

Участники заседания, среди которых были также представители высших учебных заведений города Караганды отметили, что создание юридических факультетов в непрофильных вузах и массовое получение дипломов уменьшает качественный уровень профессионального образования юридических кадров. Кроме того, наблюдается дефицит профессорско-преподавательского состава.

В заключении Владимир Волков подчеркнул, что система образования всегда находится на особом контроле у Президента страны.

«С учетом того, что тема качества юридического образования очень актуальная и требует изучения, Комитетом запланировано проведение заседания Комитета в стенах Сената Парламента, с приглашением всех заинтересованных сторон. Итогом станет проведение Правительственного часа на тему «Правовая реформа в Казахстане: запрос на обеспечение качества юридического образования» в I квартале 2022 года, где будут выработаны рекомендации в адрес Правительства по повышению качества юридического образования в стране», - сказал Владимир Волков.

Кроме того, сенаторы проинспектировали уровень предоставления юридического образования в высших учебных заведениях города Нур-Султана, а именно в КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева и ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва.