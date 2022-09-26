Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенаторы обсудили с экспертами ход реформирования судебной системы

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Сентября 2022, 18:40
Сенаторы обсудили с экспертами ход реформирования судебной системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в университете КАЗГЮУ им. Нарикбаева совместно с представителями Верховного суда, научными сотрудниками, экспертами и юристами в формате круглого стола обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего реформирования судебной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель комитета Владимир Волков отметил, что созданная при Сенате рабочая группа провела масштабную работу по всестороннему обсуждению 10-ти шагов по реформированию судебной системы, предложенных Верховным судом.

«Основным смыслом реформ было и остается – повышение доверия граждан к судам. За последние 4 года депутатами принято более 30 законов по модернизации судебной системы. Благодаря вносимым поправкам с начала этого года судьями стали около 50 юристов – практиков, пришедших из других сфер, в том числе из корпоративного сектора», - сказал Владимир Волков.

photo

В ходе мероприятия, участники обсудили вопросы реформирования судебной системы. По словам сенаторов, изменения позволят улучшить состязательность сторон в судебном процессе, обеспечить равный статус судей, тем самым снизить их зависимость от председателей судов, а также внедрить элементы выборности председателей судов и председателей судебных коллегий самими судьями.

photo

Сенатор Канатбек Сафинов, модерируя работу круглого стола, подчеркнул, что в Сенате проведено 14 заседаний рабочих групп, на которых детально рассмотрены особенности предложенной судебной реформы.

«Также отработаны позиции госорганов и получены предложения от юридического сообщества, правоведов и общественных организаций. При этом мы говорили, что необходимо также обсудить и другие шаги реформы, которые не обсуждались на рабочих группах», - сказал сенатор Сафинов.

photo

Со своими докладами в ходе заседания выступили председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Аслан Тукиев, председатель правления университета КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев и другие.

photo

Подводя итоги, сенатор Владимир Волков подчеркнул, что работа по реформированию судебной системы продолжается, отметив, что предложенные в ходе встречи инициативы и идеи будут всесторонне изучены комитетом и рассмотрены на предстоящих рабочих группах.

photo


Фото: senate.parlam.kz

Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане