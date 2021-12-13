Сенаторы обсудили рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту «Об Уполномоченном по правам человека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Аскар Шакиров, Мухтар Кул-Мухаммед и Кайрат Кожамжаров приняли участие в заседании Венецианской комиссии Совета Европы, в ходе которого состоялось обсуждение законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Европейская комиссия за демократию через право - более известная, как Венецианская комиссия, является независимым консультативным органом, оказывающим конституционную и правовую помощь государствам, которые участвуют в ее деятельности. Республика Казахстан является ее членом с 2012 года.

В ходе заседания члены комиссии приветствовали законодательное закрепление института Омбудсмена и в целом высоко оценили установление в законопроекте независимого статуса и принципа верховенства закона при осуществлении его деятельности.

Были также высказаны отдельные пожелания к содержательной части документа, которые, по взаимной договоренности, будут реализованы в ходе его дальнейшей имплементации.

«Парламент Казахстана высоко ценит сотрудничество с Венецианской комиссией и благодарит ее за всестороннее, объективное рассмотрение нашего законопроекта и предоставление по нему конструктивных и полезных рекомендаций. Данные предложения наверняка найдут пути реализации в процессе осуществляемых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева всесторонних реформ», - отметил в ходе своего выступления заместитель председателя Сената Аскар Шакиров.

По итогам заседания по рассмотренному законопроекту было принято соответствующее заключение.

Комиссия также приняла решение об избрании ее члена от Республики Казахстан, председателя Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Игоря Рогова вице-президентом Подкомиссии по институту Омбудсмена.

Напомним, что проект Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» подготовлен в соответствии с поручением Главы государства, данном на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Во исполнение данного поручения группа депутатов Парламента инициировала разработку этого законопроекта, в которой приняли участие представители государственных органов, международных организаций и широкого круга гражданского общества.