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Сенаторы обсудили проведение референдума с кызылординскими студентами

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Мая 2022, 00:12
Сенаторы обсудили проведение референдума с кызылординскими студентами

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента Бакытжан Жумагулов и Нариман Торегалиев посетили университет имени Коркыт Ата в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Основной темой для обсуждения во время встречи депутатов со студентами университета, стали реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также важность проведения предстоящего референдума.

Сенаторы обсудили с руководством вуза актуальные вопросы в сфере отечественного образования. Ректор образовательного учреждения Бейбиткуль Каримова рассказала парламентариям о достижениях университета, в том числе в сфере инноваций, академической и воспитательной работы, а также социальных проектов.


Кызылординская область   Образование   Сенат   Реформы Токаева   Референдум  
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