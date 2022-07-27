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Сенаторы обсудили проблемы жителей Бурлинского района
27 Июля 2022 13:11

Сенаторы обсудили проблемы жителей Бурлинского района

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова посетили Бурлинский район Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

На встречах с жителями сел Жарсуат, Приуральное и Облавка сенаторы обсудили проблемы питьевой воды, земельных отношений, ремонта внутрипоселковых дорог, износа электрических сетей, строительства фельдшерско-акушерского пункта и школы в селе Облавка.

Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова заверили, что все вопросы будут переданы уполномоченным государственным органам для принятия соответствующих мер.

Кроме того, парламентарии ознакомились с деятельностью ТОО «Жарсуат», занимающегося птицеводством и земледелием, с ходом строительства школы и антенно-мачтового сооружения.

Также депутаты отметили необходимость качественного проведения работ на дорогах Амангельды-Успенска и Подстепное-Федоровка-граница Российской Федерации.


Фото: senate.parlam.kz

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