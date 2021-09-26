Сенаторы обсудили проблемы таможенного администрирования в Алматинской области
Председатель комитета Сената Ольга Перепечина отметила, что совершенствование таможенного и налогового администрирования имеют ключевое значение для развития отечественного предпринимательства.
«Внешнеэкономическая деятельность, вопросы совершенствования таможенного администрирования, как и вопросы налогового администрирования, являются одними из актуальных и острых вопросов при рассмотрении республиканского бюджета и Отчетов об исполнении республиканского бюджета», - сказала Ольга Перепечина.
Об электронном таможенном декларировании участникам выездного заседания рассказал Вице-министр финансов Марат Султангазиев. Он сообщил, что предоставление удаленных таможенных услуг в период пандемии реализовывалось на 100%. Однако Вице-министр считает, что для полного совершенствования таможенного администрирования необходима дальнейшая широкомасштабная цифровизация всех процессов.
Подводя итоги, сенатор Ольга Перепечина отметила, что на основании анализа предоставленных материалов, Комитет дополнительно выработает рекомендации, которые будут направлены в уполномоченные государственные органы.