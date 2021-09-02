Сенаторы обсудили основные направления работы Палаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Маулена Ашимбаева состоялось заседание Сената Парламента Республики Казахстан. Обращаясь к депутатам, Спикер Палаты отметил, что на открытии очередной сессии Парламента Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития страны в озвученном им Послании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам Спикера Сената, особое внимание Главой государство было уделено развитию социальной сферы.

«По инициативе Президента страны со следующего года будет увеличен размер минимальной заработной платы. Это решение, безусловно, позволит повысить благосостояние более миллиона казахстанцев. Кроме того, до 2025 года заработная плата бюджетников будет расти на 20 процентов ежегодно. Данная мера охватывает работников сферы культуры и архивов, егерей, а также других специалистов бюджетной сферы», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул важность озвученных Президентом страны поручений по решению актуальных проблем казахстанцев, связанных с обеспечением питьевой водой, жилья, пастбищных угодий, поддержки систем здравоохранения, образования и бизнеса. В связи с этим, он подчеркнул, что все эти меры требуют внесения важных законодательных изменений.

«До конца года мы должны принять дополнительные законодательные поправки, предусматривающие эффективное использование Национального фонда и бюджета. Кроме того, будут приняты законодательные решения для дальнейшего развития и поддержки научной сферы, эффективного использования активов, развития агломераций», - добавил Маулен Ашимбаев.

Председатель Палаты подчеркнул, что в дальнейшем Сенат будет проводить системную и комплексную работу по законодательному обеспечению приоритетов, обозначенных в Послании. Исходя из этого, депутаты Палаты намерены продолжить тесную и активную работу с экспертным сообществом, общественными институтами и другими заинтересованными сторонами. Это важно для дальнейшей реализации реформ, озвученных Президентом страны.

«Основная цель политических реформ – обеспечение участия граждан в процессах принятия решений на центральном и местном уровнях. Глава государства отметил, что при распределении депутатских мандатов необходимо предусмотреть специальную квоту для граждан с особыми потребностями. В целом, нынешнее Послание мы воспринимаем как конкретный ответ на запросы общества по предстоящим реформам», - сказал Спикер Сената.

Кроме того, в ходе открытия сессии Маулен Ашимбаев остановился и на работе сенаторов в регионах в период парламентских каникул, направленной на решение актуальных проблем граждан.

«Вы побывали в регионах во время парламентских каникул, провели встречи с населением, видными представителями общественности и местной властью. Вопросы, поднятые на этих встречах, также должны быть учтены в работе Палаты», - сказал Маулен Ашимбаев.

На первом заседании начавшейся сессии сенаторы рассмотрели и приняли Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики».

«Принятые изменения призваны решить отдельные вопросы поставок электроэнергии между государствами-членами Евразийского экономического союза. Надеемся, что в дальнейшем эти поправки будут способствовать эффективному использованию электроэнергии в рамках организации», - отметил Спикер Сената.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Али Бектаев рассказал о дефиците земель сельхозназначения, Бактыбай Чельпеков озвучил проблемы при строительстве автодороги Бейнеу-Шалкар. Сенаторы Аскар Шакиров и Ляззат Сулеймен подняла жилищные вопросы, Дана Нуржигитова выразила обеспокоенность проблемой подготовки школьных психологов, а Алимжан Куртаев попросил уделять больше внимания работе по возрождению древнего города Отрар.

Кроме того, на заседании Палаты депутаты Сената приняли решение о перечислении своей однодневной заработной платы в фонд помощи пострадавшим от взрывов в Жамбылской области.